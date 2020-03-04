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Бывший главарь донецких террористов официально стал главой города в РФ
Один из экс-главарей донецких боевиков Дмитрий официально назначен главой администрации Элисты — столицы Калмыкии, несмотря на протесты местных жителей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Элистинского городского собрания.
В пресс-службе отметили, что на должность претендовали 4 кандидата.
«В ходе процедуры открытого голосования Главой Администрации города Элисты был назначен Дмитрий Викторович Трапезников. Решение было принято большинством голосов», — сказано в сообщении.
Трапезников был назначен исполняющим обязанности руководителя администрации Элисты в прошлом году. В течение осени местные жители массово протестовали против этого решения, одновременно требуя вернуть прямые выборы главы города. Организаторы акций отмечали, что элистинцы ничего не знали о Трапезникове — им его «привезли», и это возмутило людей.
В Кремле назначение Трапезникова признали соответствующим российскому законодательству, а глава Калмыкии Бату Хасиков назвал его «антикризисным менеджером, колоссальный опыт которого в восстановлении Донбасса необходим для восстановления хозяйства Элисты».
Местных жителей, участвовавших в акциях против Трапезникова, неоднократно штрафовал элистинский суд.
Как известно, Трапезников — человек из близкого окружения бывшего главаря НВФ «ДНР» Александра Захарченко. После его смерти в августе 2018 года, Трапезников временно исполнял обязанности главы этого незаконного вооруженного формирования. Затем, избегая задержания и расправы с конкурентами в «ДНР», «Ташкент», Трапезников и Ходаковский выехали в РФ. При попытках вернуться из России в «ДНР» российские пограничники без объяснений отказывали им в выезде с территории РФ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре с целью изгнания экс-главаря боевиков «ДНР» Трапезникова калмыки заговорили по-украински.
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