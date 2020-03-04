Украина

Расчет пенсии по новым зарплатам: кто может рассчитывать на "достойные" выплаты

Несмотря на то, что индексация пенсий в Украине переносится на сентябрь, положение пенсионеров, казалось бы, должно улучшиться, так как в 2020-м году при расчете пенсий будут учитывать среднюю зарплату по стране размером в 7 669 грн.

В то же время эта, казалось бы, «огромная» сумму не принесет ожидаемой «повышенной» пенсии большинству наших сограждан. В причинах такого положения вещей разбирались в издании «Обозреватель».

Дело в том, что на высокие выплаты с таким показателем смогут претендовать только украинцы с большим официальным стажем.

Как известно, формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Поэтому путем несложных вычислений можно понять, что для того, чтобы рассчитывать на солидную пенсию, нужно работать официально.

И чем выше «белая» зарплата, тем лучше. Тот, кто официально трудоустроен, но работает на «минималку», на достойную пенсию может не рассчитывать.

С другой стороны, на размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату — вполне реально, считают авторы статьи.

Во-первых, при наличии необходимого размера стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) пенсия после 65 лет должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. Следовательно, чем выше официальный стаж и больше «белая» зарплата, тем выше будет вознагрждение.

Напомним, что в Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Раде находится законопроект № 2494, в соответствии с которым уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие на уход в размере 670 гривен в месяц. На такие выплаты смогут претендовать 100 тысяч пенсионеров.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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