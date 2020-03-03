Общество и люди

Экс-фискал, кандидат наук и примерный семьянин: кто такой Денис Шмыгаль

Денис Анатольевич Шмыгаль, чью кандидатуру президент Зеленский предложил на место премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука, родился 15 октября 1975 года во Львове.

Высшее образование получил во «Львовской политехнике». Университет окончил с отличием в 1997 году. Имеет степень кандидата экономических наук. Проходил стажировку в Германии по программе подготовки менеджеров минэкономики и энергетики Германии.

Еще будучи студентом, Шмыгаль трудился менеджером в фирме «О'Кей» и бухгалтером в отделе неторговых операций АК «Электронбанк».

В начале нулевых работал на разных руководящих должностях в различных фирмах и предприятиях.

В 2009 году Шмыгаль ушел на госслужбу. Он работал на руководящих должностях во Львовской облгосадминистрации и Львовском областном главке ГФС. Также некоторое время руководил Институтом регионального развития.

С января 2015 по январь 2017 — советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».

С января 2017 по январь 2018 — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».

Затем полтора года возглавлял Бурштынскую теплоэлектростанцию — крупнейшее на Прикарпатье предприятие, производящее электроэнергию.



С августа 2019 по февраль 2020 года — председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации.

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером и министром развития общин и территорий.

Денис Шмыгаль женат, воспитывает двух дочерей — Анну и Софию.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали состав нового Кабинета министров, который возглавит Денис Шмыгаль.



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