- 07:50 В Киеве неравнодушные прохожие на горячем задержали наглых карманников
- 07:33 Я выращиваю огурец кивано, вкус которого напоминает дыню, — Ян Островский
- 07:26 Украина получит нового премьера и министров: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 07:06 Почти летнее тепло, но с дождями: синоптики предупредили о сюрпризах погоды
- 07:04 Свитолина прервала ужасную серию победой на турнире в Мексике
- 06:45 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.4 марта 2020
- 06:25 Коронавирус в Китае отступает: власти опубликовали обнадеживающую статистику
- 05:55 Расчет пенсии по новым зарплатам: кто может рассчитывать на "достойные" выплаты
- 04:47 Бывший главарь донецких террористов официально стал главой города в РФ
- 04:32 Пришел на помощь человеку: рогатый ворон заклевал ядовитую змею
- 03:55 На американский штат Теннесси обрушился торнадо: погибли 25 человек
- 03:02 Прозвали "Лазарем": мужчина умер на полтора часа, а затем его сердце снова начало биться
В Киеве неравнодушные прохожие на горячем задержали наглых карманников (фото)
В Киеве на станции скоростного трамвая «Индустриальная» прохожие задержали двух карманников, которые пытались украсть мобильный телефон у девушки. На днях в столице задержали наглых воров-домушников.
Как сообщает «Киев Оперативный», на «Индустриальной» люди увидели, как двое мужчин крадут у девушки мобильный телефон. Прохожие задержали негодяев и позвали полицию.
В соцсети назвали поступок неравнодушных киевлян правильным. Фолловеры пишут, что если бы больше было таких людей, готовых откликнуться на чужую беду, то жизнь в Украине стала бы немного лучше.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Оболони сотрудники ресторана задержали гастролеров, которые пытались «почистить» карманы посетителя, и заставили их вернуть похищенное.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...