В Киеве неравнодушные прохожие на горячем задержали наглых карманников (фото)

Происшествия

В Киеве на станции скоростного трамвая «Индустриальная» прохожие задержали двух карманников, которые пытались украсть мобильный телефон у девушки. На днях в столице задержали наглых воров-домушников.



Как сообщает «Киев Оперативный», на «Индустриальной» люди увидели, как двое мужчин крадут у девушки мобильный телефон. Прохожие задержали негодяев и позвали полицию.





В соцсети назвали поступок неравнодушных киевлян правильным. Фолловеры пишут, что если бы больше было таких людей, готовых откликнуться на чужую беду, то жизнь в Украине стала бы немного лучше.





Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Оболони сотрудники ресторана задержали гастролеров, которые пытались «почистить» карманы посетителя, и заставили их вернуть похищенное.











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