24.72 / 24.99 27.36 / 27.83
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве неравнодушные прохожие на горячем задержали наглых карманников (фото)

7:50 4 марта 2020 70
карманники
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве на станции скоростного трамвая «Индустриальная» прохожие задержали двух карманников, которые пытались украсть мобильный телефон у девушки. На днях в столице задержали наглых воров-домушников.

Как сообщает «Киев Оперативный», на «Индустриальной» люди увидели, как двое мужчин крадут у девушки мобильный телефон. Прохожие задержали негодяев и позвали полицию.



В соцсети назвали поступок неравнодушных киевлян правильным. Фолловеры пишут, что если бы больше было таких людей, готовых откликнуться на чужую беду, то жизнь в Украине стала бы немного лучше.


Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Оболони сотрудники ресторана задержали гастролеров, которые пытались «почистить» карманы посетителя, и заставили их вернуть похищенное.




Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кабмин

Украина получит нового премьера и министров: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей

карманники

В Киеве неравнодушные прохожие на горячем задержали наглых карманников (фото)

Пенсия

Расчет пенсии по новым зарплатам: кто может рассчитывать на "достойные" выплаты

Неля Штепа

Штепа проиграла суд Геращенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер