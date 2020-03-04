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Дубилет и Милованов могут сохранить свои должности в новом Кабмине: озвучены детали
После того, как на заседании фракции «Слуга народа» президентом Зеленским была предложена кандидатура Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, в СМИ появились имена потенциальных министров нового Кабмина. Среди названных не оказалось фамилии Дмитрия Дубилета.
По информации заместителя председателя фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом будет проведено дополнительное собеседование.
Кроме того, по словам Кравчук, также должно быть еще одно собеседование с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, который может стать министром аграрной политики в новом правительстве.
Кравчук также отметила, что на должности некоторых министров есть даже несколько кандидатур.
Напомним, сегодня, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня заседания, в том числе, и рассмотрение кадровых вопросов Кабмина.
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