24.81 / 25.08 27.48 / 27.97
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названо имя бойца, погибшего в результате обстрелов боевиков на Донбассе 3 марта

10:11 4 марта 2020 334
Поминальная свеча
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 3 марта, при обстреле боевиками позиций украинских войск на Донбассе погиб старший сержант Владимир Черненко. Об этом Черниговский областной военный комиссариат сообщает на своей странице в Facebook.

Владимира Черненко призвали на военную службу по контракту 1 марта 2017 в Новгород-Северском. Он погиб в результате обстрела, который в нарушение существующих договоренностей о прекращении огня провели боевики на Донбассе.

Выражаются соболезнования родным, близким и друзьям погибшего защитника Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики при помощи противотанкового ракетного комплекса подбили автомобиль ВСУ, который вез продукты бойцам на передовую. При этом прицельный выстрел был выполнен специально подготовленным оператором-наводчиком ВС РФ, об этом свидетельствует и дистанция, с которой поразили автомобиль, — 3,5 км.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Верховная Рада

Отставка Гончарука: комитет Рады принял решение

врач

Коронавирус в Украине: главный санврач сделал тревожное заявление о распространении инфекции

Лера Кудрявцева

Изгнанная из Муз-ТВ Лера Кудрявцева высмеяла заменившую ее Ольгу Бузову

Поминальная свеча

Названо имя бойца, погибшего в результате обстрелов боевиков на Донбассе 3 марта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер