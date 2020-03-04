- 10:59 Вооруженное ограбление отделения «Новой почты»: подозреваемого задержали в Одессе
- 10:48 В стиле Бэтмена: В Китае представили костюм от коронавируса со встроенной системой стерилизации
- 10:47 Отставка Гончарука: комитет Рады принял решение
- 10:33 Изгнанная из Муз-ТВ Лера Кудрявцева высмеяла заменившую ее Ольгу Бузову
- 10:30 Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Польше
- 10:11 Названо имя бойца, погибшего в результате обстрелов боевиков на Донбассе 3 марта
- 10:11 Блумберг ответил Трампу на насмешки по поводу его невысокого роста
- 10:07 Дело Шеремета: к юристу подозреваемого Антоненко внезапно пришли с обысками
- 10:02 Начинаем со Швейцарией: известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- 09:40 Коронавирус в Украине: главный санврач сделал тревожное заявление о распространении инфекции
- 09:37 В Киеве вводят студенческие е-билеты
- 09:31 Гончарук подал в отставку: в сеть попало фото заявления
Названо имя бойца, погибшего в результате обстрелов боевиков на Донбассе 3 марта
Во вторник, 3 марта, при обстреле боевиками позиций украинских войск на Донбассе погиб старший сержант Владимир Черненко. Об этом Черниговский областной военный комиссариат сообщает на своей странице в Facebook.
Владимира Черненко призвали на военную службу по контракту 1 марта 2017 в Новгород-Северском. Он погиб в результате обстрела, который в нарушение существующих договоренностей о прекращении огня провели боевики на Донбассе.
Выражаются соболезнования родным, близким и друзьям погибшего защитника Украины.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики при помощи противотанкового ракетного комплекса подбили автомобиль ВСУ, который вез продукты бойцам на передовую. При этом прицельный выстрел был выполнен специально подготовленным оператором-наводчиком ВС РФ, об этом свидетельствует и дистанция, с которой поразили автомобиль, — 3,5 км.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».