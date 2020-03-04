Украина

Названо имя бойца, погибшего в результате обстрелов боевиков на Донбассе 3 марта

Во вторник, 3 марта, при обстреле боевиками позиций украинских войск на Донбассе погиб старший сержант Владимир Черненко. Об этом Черниговский областной военный комиссариат сообщает на своей странице в Facebook.

Владимира Черненко призвали на военную службу по контракту 1 марта 2017 в Новгород-Северском. Он погиб в результате обстрела, который в нарушение существующих договоренностей о прекращении огня провели боевики на Донбассе.

Выражаются соболезнования родным, близким и друзьям погибшего защитника Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики при помощи противотанкового ракетного комплекса подбили автомобиль ВСУ, который вез продукты бойцам на передовую. При этом прицельный выстрел был выполнен специально подготовленным оператором-наводчиком ВС РФ, об этом свидетельствует и дистанция, с которой поразили автомобиль, — 3,5 км.

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