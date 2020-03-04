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Изгнанная из Муз-ТВ Лера Кудрявцева высмеяла заменившую ее Ольгу Бузову
Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которая после удаления имплантатов из груди вышла на работу, ощутила на себе, как молодые и активные наступают на пятки. Бессменную ведущую российской премии Муз-ТВ подвинула певица Ольга Бузова. Руководство канала раскрыло ведущих шоу, «забыв» пригласить на мероприятие Кудрявцеву.
Ведущими на сцене вот уже десять лет остаются Ксения Собчак и Максим Галкин, а гостей на красной дорожке будут встречать Александр Ревва и дебютантка Ольга Бузова.
Лера этот факт восприняла эмоционально. Она ведь только раз простила церемонию в 2018 году в связи с рождением дочки Маши. То, что ее даже не предупредили о замене, она назвала подлостью.
«Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает вопрос — а есть ли вообще дружба? - высказалась Кудрявцева в Instagram.
Она также опубликовала отрывок из мультфильма «Ну, погоди!», на котором волк в яркой розовой кофточке взбирается по канату на балкон.
«Это Бузова взбирается на Олимп», — пишут поклонники Леры в комментариях и выражают ей поддержку.
Тем временем Бузова радуется новому достижению, не обращая внимания на разгорающийся скандал. Впрочем, ей не привыкать.
«Я привыкла: стоит мне где-то появиться, я сразу всем мешаю. Это уже традиция: где Бузова — там скандал, хотя я никого первая не трогаю», — говорила Бузова в интервью Ксении Собчак, которая теперь опасается, что и ее могут подвинуть.
«Я не думаю о том, что я уже 10 лет ведущая „Премии Муз-ТВ“ и ветеран сцены — как видим, могут раз и одним мазком даже ветерана подвинуть! Поэтому нужно всегда быть в тренде и не стареть душой», — призналась Собчак.
Ранее Лера Кудрявцева с коллегой Оскаром Кучерой попали в скандал в связи с программой с дочерью Любови Успенской. После выхода программы ведущая извинилась перед певицей.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».