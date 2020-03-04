Изгнанная из Муз-ТВ Лера Кудрявцева высмеяла заменившую ее Ольгу Бузову

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которая после удаления имплантатов из груди вышла на работу, ощутила на себе, как молодые и активные наступают на пятки. Бессменную ведущую российской премии Муз-ТВ подвинула певица Ольга Бузова. Руководство канала раскрыло ведущих шоу, «забыв» пригласить на мероприятие Кудрявцеву.

Ведущими на сцене вот уже десять лет остаются Ксения Собчак и Максим Галкин, а гостей на красной дорожке будут встречать Александр Ревва и дебютантка Ольга Бузова.

Лера этот факт восприняла эмоционально. Она ведь только раз простила церемонию в 2018 году в связи с рождением дочки Маши. То, что ее даже не предупредили о замене, она назвала подлостью.

«Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает вопрос — а есть ли вообще дружба? - высказалась Кудрявцева в Instagram.

Она также опубликовала отрывок из мультфильма «Ну, погоди!», на котором волк в яркой розовой кофточке взбирается по канату на балкон.

«Это Бузова взбирается на Олимп», — пишут поклонники Леры в комментариях и выражают ей поддержку.

Тем временем Бузова радуется новому достижению, не обращая внимания на разгорающийся скандал. Впрочем, ей не привыкать.

«Я привыкла: стоит мне где-то появиться, я сразу всем мешаю. Это уже традиция: где Бузова — там скандал, хотя я никого первая не трогаю», — говорила Бузова в интервью Ксении Собчак, которая теперь опасается, что и ее могут подвинуть.

«Я не думаю о том, что я уже 10 лет ведущая „Премии Муз-ТВ“ и ветеран сцены — как видим, могут раз и одним мазком даже ветерана подвинуть! Поэтому нужно всегда быть в тренде и не стареть душой», — призналась Собчак.

Ранее Лера Кудрявцева с коллегой Оскаром Кучерой попали в скандал в связи с программой с дочерью Любови Успенской. После выхода программы ведущая извинилась перед певицей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter