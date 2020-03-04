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Происшествия

Вооруженное ограбление отделения «Новой почты»: подозреваемого задержали в Одессе (фото, видео)

10:59 4 марта 2020 50
грабитель
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего ранее судимого жителя Харьковской области, который несколько дней назад совершил вооруженное ограбление отделения Новой Почты на бульваре Ярослава Гашека в Киеве.

Об этом сообщил начальник киевского главка Нацполиции Андрей Крищенко.

Правонарушителю — 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник освободился несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в Киеве.

Его задержали в Одессе и изъяли оружие, из которого он совершал преступления в столице.

Крищенко отметил, что есть информация о причастности задержанного к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.

Установлено, что вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Правоохранители обнаружили и изъяли оттуда предмет, похожий на пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал нападения. Все вещи направили на экспертизу.

Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось об ограблениях «Новой почты» в Днепре.

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Вооруженное ограбление отделения «Новой почты»: подозреваемого задержали в Одессе (фото, видео)

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