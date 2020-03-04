Стало известно, где разместили жену инфицированного коронавирусом украинца

Украина

Жену черновчанина, у которого диагностировали коронавирус, изолировали в военный госпиталь.

Об этом на брифинге сообщил губернатор Черновицкой области Сергей Осачук, передает агенство «АСС».

По его словам, женщина не больна, она чувствует себя хорошо. Ее изолировали в военный госпиталь из-за давления, которое создали жильцы дома, в котором проживает семья.

Осачук призвал буковинцев быть толерантными и не заниматься травлей друг друга.

И.о. директора черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко сообщила, что все лица, с которыми контактировал больной изолированы и находятся под наблюдением медиков. Кроме его жены, это еще товарищ больного и пятеро работников пропускного пункта на границе.

Во время брифинга правоохранители предупредили, что если люди будут преследовать или травить других, то понесут за это ответственность.

Напомним, что вечером 3 марта у подъезда дома, в котором живет семья больного коронавирусом, собрались местные жители и требовали изолировать его жену. Женщину увезли медики на обсервацию, чтобы успокоить людей.

Напомним, главный санврач Украины дал тревожный прогноз по распространению коронавируса в стране.

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