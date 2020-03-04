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Происшествия

«Лежал на земле в луже крови»: в Киеве патрульные спасли жизнь мужчине (фото)

13:19 4 марта 2020 419
патрульные
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Киевские патрульные Константин Усатенко и Денис Литвиненко спасли мужчину, которого сбил автомобиль. Ранее в Полтаве полицейские оперативно остановили кровотечение мужчине, который попал под поезд, чем спасли ему жизнь.

Киевские копы проверяли документы у водителя, который нарушил ПДД, когда к ним подбежал неизвестный и сообщил, что на соседней улице умирает человек, которого сбила машина.

Травмированного мужчину полицейские обнаружили на улице Зои Гайдай. Он лежал в луже крови на дороге. У мужчины были явные травмы шеи и плеча. Состояние потерпевшего было критическое — он потерял много крови. Ситуация требовала быстрых и профессиональных действий.

После осмотра и выявления травм, Константин Усатенко наложил пострадавшему шейный воротник, а потом вместе с напарником Денисом Литвиненко перевернул мужчину. До приезда медиков патрульные следили, чтобы травмированный не двигался, что могло спровоцировать еще большее кровотечение.

Медикам удалось вернуть травмированного мужчину к жизни. Не последнюю роль в этом сыграла оперативно оказанная домедицинская помощь копов.

В патрульной полиции Киева гордятся своими коллегами, которые благодаря своему профессионализму и навыкам, спасли жизнь человеку.

Напомним, в Одессе патрульные предотвратили самоубийство мужчины, пытавшегося перерезать себе горло. Ранее в Виннице патрульные спасли от суицида беременную женщину, которая собиралась спрыгнуть с моста на дорогу.

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