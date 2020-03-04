Фонд Янковского и Госкино провели Украинский ланч на 70-м Берлинале

Культура и искусство

23 февраля 2020 Фонд Игоря Янковского, Ассоциация Helping Hand и Госкино Украины организовали и успешно провели Третий бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров в рамках Co-Production Market юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля.

В непринужденной атмосфере в обеденном зале Палаты депутатов Берлина собрались более 250 продюсеров из 52 стран, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Co-Production Market — индустриальная программа Берлинского кинофестиваля, для работы в которой ежегодно отбирают около 600 кинопродюсеров.

Украинский бизнес-ланч на Берлинале 2020

Благодаря последовательному сотрудничеству Фонда Янковского с Berlinale, в этом году около 30 украинских продюсеров получили возможность поучаствовать в Co-Production Market, открывающему доступ ко всем индустриальным событиям кинорынка — учебным семинарам, мастер-классам, круглым столам и многосторонним встречам.

Игорь Янковский, Александр Максимчук, Павел Сушко

Комментируя это событие, Игорь Янковский отметил, что его Фонд вот уже восьмой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

«Пять лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи „Meet Ukrainian Producers“ на Каннском международном кинофестивале во Франции, пользующиеся большим успехом. В Германии мы от имени Украины третий год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы неоднократно финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке в Берлине и Каннах, проводили Украинский вечеринки, привозили в Канны и на Берлинале молодых кинематографистов. Как видим, эта работа приносит свои плоды — молодые режиссеры и продюсеры начали снимать полнометражные фильмы, которые попадают в самых престижных кинофестивалей мира, все больше украинских фильмов выходят в копродукции с иностранными продюсерами», — отметил бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

Фонд Янковского проводит бизнес-ланчи на Берлинале третий год подряд. Благодаря тому, что Украина выступила хозяйкой бизнес-ланча, новая глава Ассоциации киноиндустрии Украины (FIAU) Евгения Яцута получила возможность провести презентацию Украинский киноиндустрии в рамках Country Session на рынке копродукции.

В рамках Berlinale Special состоялась мировая премьера фильма-антиутопии Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера». В программе Generation 14plus показали документалку «Земля блакитна, ніби апельсин» режиссера Ирины Цилык. Оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в конкурсную программу скандальный фильм режиссера Ильи Хржановского «Дау. Наташа», один из производителей которого украинская компания «Phenomen Ukraine», а еще один фильм «Дау. Дегенерация» из этого же проекта показали в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended продемонстрировали короткометражку совместного производства США, Японии и Украины «Citizens of the Cosmos» (режиссер — Антон Видокль).

Светлана Сухина

К участию в Berlinale Talents отобрали украинского режиссера и сценариста Жанну Озирну. А новый фильм компании Limelite продюсера Владимира Яценко и режиссера Валентина Васяновича «Відблиск» впервые в истории Украины попал среди 36 лучших международных проектов на престижный Berlinale Co-production Market.

Дискуссии во время бизнес-ланча

Также состоялись рыночные показы фильмов: «Мої думки тихі» (реж. Антонио Лукич), «Віддана» (реж. Кристина Сиволап), «Захар Беркут» (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), «Забуті» (реж. Дарья Онищенко), сериала «Схованки» (реж. Ирина Громозда, креативный продюсер Олеся Лукьяненко, со-продюсер Екатерина Вишневская) и «LET IT SNOW» (реж. Станислав Капралов).

На фото в заголовке — Артем Голосов, Игорь Янковский, Мартина Блайс



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