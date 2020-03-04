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Изъяли электронику и патроны: стали известны детали обыска у адвоката Антоненко
Полиция обыскала харьковскую квартиру юриста Леонида Маслова, который выступает защитником Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
«Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому», — заявил адвокат Маслова Виталий Галенченко.
Он считает, что не было оснований для изъятия боеприпасов и электроники, и Маслов сам добровольно показал следователям все, что их интересовало.
«Фактически основанием для проведения обыска стал пост Маслова, о том, что сторона защиты имеет доступ к аккаунту Антоненко и утверждения, на которые ссылается обвинение, выдернуты из контекста и перекручены», — отметил Галенченко.
Как сообщалось ранее, правоохранители заявили, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь отказались пройти полиграф и принять участие в следственных действиях. Антоненко и Кузьменко также отказались от одновременного допроса.
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