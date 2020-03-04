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Весна в Киеве началась с температурных рекордов
После того, как с 10 февраля в Киев пришла метеорологическая весна, погода продолжает устанавливать новые температурные рекорды. Так, 3 марта, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 марта температура воздуха в столице после полудня поднялась до +14,8°С. Таким образом пал предыдущий рекорд для этого дня, установленный в 1997 году — он был превышен на 1,5 градуса.
Одновременно был побит и рекорд среднедневной температуры, которая достигла +8,3°С (это на 0,4°С выше, чем было в 1997 году).
Высокий температурный фон привел и самой теплой за 140 лет ночи. Температура под утро 4 марта не опустилась ниже +4,8°С, что на 1,2 градуса выше, чем в 1995 году.
Напомним, ранее метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени констатировали, что Киеве впервые за долгие годы среднесуточная температура воздуха в зимнее время колебалась у нулевой отметки, а средняя температура воздуха в столице в декабре-феврале составила 2 °C.
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