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В поездах дальнего следования будет дежурить полиция: в Украине запустили необычный проект
«Укрзалізниця» запустила совместный проект с Национальной полицией по организации сопровождения правоохранителями пассажирских поездов № 122/121 Николаев — Киев — Ровно и № 24/23 Одесса — Москва.
Эти поезда, отметили в «Укрзалізнице», стали пилотными из самого значительного количества зафиксированных правонарушений.
Объясняя необходимость новации, железнодорожники отмечают, что только в период 21−27 февраля, было составлено 27 административных постановлений на пассажиров поездов по статье 175 часть 1 («Запрет курения»), 3 постановления на нарушителей ст. 178 ч. 1 («Запрет употребления алкогольных напитков»), а еще 25 лиц получили устные предупреждения.
А 27 февраля во время следования поезда № 24/23 Одесса — Москва полицейские успешно предупредили ограбление пассажира и задержали подозреваемого.
«В настоящее время „Укрзалізниця“ и Национальная полиция работают над совместным проектом по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей», — говорится в сообщении оператора железнодорожных перевозок.
Напомним, ранее в ночном поезде «Интерсити+» сообщением «Киев — Кривой Рог» пьяные подростки неадекватно вели себя, нецензурно ругались, приставая к пассажирам. В результате полиция сняла дебоширов с рейса. А перед этим неадекватный пассажир ранил проводника в поезде «Киев-Одесса».
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