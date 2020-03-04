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Украинцам собираются ограничить право пользоваться водой: такого еще не было
Впервые за 120 лет из-за климатических условий в Украине могут ограничить права водопользователей. Причина заключается в аномально теплых осени и зиме 2019−2020 годов. При этом метеорологи прогнозируют, что в ближайшие пять лет в стране станет еще теплее.
Государственное агентство водных ресурсов Украины сообщает, что для введения ограничений есть законные основания. В статье 45 Водного кодекса указано, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены, или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.
В Госводагентстве отмечают, в случае введения ограничительных мер в приоритете будет обеспечение украинцев водой для питьевых и бытовых нужд.
Напоминаем, что весна в Киеве стартовала с температурных рекордов.
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