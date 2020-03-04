Общество и люди

Выставка «Я динозавр» и концерт классической музыки: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

5 марта — балет «Мастер и Маргарита»,

6 марта — опера «Набукко»,

7 и 8 марта — гала-концерт, посвященный Международному женскому дню,

10 марта — балет «Лилея»,

11 марта — заключительный гала-концерт конкурса Grand Prix Kyiv.

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 5 по 24 марта в галерее Portal 11 пройдет фотовыставка телережиссера Андрея Павлюка «Драгоценное мгновение».

Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.

Вход свободный.

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8 Марта в 19:00 в Кирхе Святой Екатерины состоится концерт киевского молодежного оркестра «Классическая музыка любви». В программе: произведения А. Вивальди, И. С. Баха, А. Пьяццоллы, Ж. Бизе, знаменитая «Мелодия» М. Скорика и многое другое…

Адрес: ул. Лютеранская, 22.

Цена: от 150 грн.

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До 15 марта в Национальном музее «Київська картинна галерея» проходит выставка живописи, графики, скульптуры из частных коллекций «Історія сучасності». В экспозиции: работы Тиберия Сильваши, Анатолия Криволапа, Виктора Сидоренко, Александра и Сергея Животковых, Матвея Вайсберга, Олега Голосия и других.

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: 5—35 грн.

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До 18 марта в Украинском центре современного искусства «Белый Свет» проходит групповая выставка «Я динозавр».

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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До 29 марта в Кнайп-клубе «Купідон» проходит персональная выставка Юлии Петрук Fucktology, затрагивающая темы сексуальности и эротики.

Адрес: ул. Пушкинская, 1—3.

Вход свободный.

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До 29 марта продлили интерактивную выставку UkraineWow.

Адрес: Центральный железнодорожный вокзал, 14-я платформа.

Цена: 50 грн.

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До 12 апреля в Национальном художественном музее проходит выставка львовского художника-авангардиста Мирослава Ягоды «Я+GOD=A».

Адрес: ул. М. Грушевского, 6.

Цена: 20—60 грн.

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До 24 мая в Музее украинской диаспоры проходит выставка произведений украинских еврейских художников: Давида Бродского, Матвея Вайсберга, Бориса Когана, Александра Ройтбурда, Германа Гольда, Ирины Климовой и графический цикл «Холокост» Михаила Туровского.

Адрес: ул. Московская, 40б.

Цена: от 30 грн.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», США вернули Украине картину из музея Ханенко, украденную во время Второй мировой войны (фото). Тем временем представители отечественного кинобизнеса провели Украинский ланч на 70-м Берлинале.

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