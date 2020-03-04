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Украина

Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьера

17:28 4 марта 2020 128
Денис Шмыгаль
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.

Как известно, в среду Верховная Рада уволила с поста главы правительства Алексея Гончарука. Денис Шмыгаль в его Кабмине занимал должность вице-премьера.

Биографию Дениса Шмыгаля читайте здесь. В свое время Шмыгаль работал топ-менеджером в компании «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова.

Ранее Шмышаль обнародовал налоговую декларацию.

Все подробности о назначении нового Кабмина и его членов читайте на «ФАКТАХ».

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