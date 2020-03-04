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Человек не бедный: кандидат в премьеры Шмыгаль обнародовал свою налоговую декларацию
Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах. Об этом сообщает РБК-Украина.
В декларации указано, что Шмыгаль владеет домом и несколькими земельными участками во Львовской области. В собственности его жены указан автомобиль Land Rover Discovery Sport.
В 2019 году зарплата Шмыгаля на Бурштынской ТЭС составила более 2,2 млн грн, а также около 1 млн гривен он получил за работу консультантом от ДТЭК «Востокэнерго» и почти 230 тыс. гривен — за период работы главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. У супругов хранятся наличными 235 тысяч долларов.
Также стало известно, что Андрей Таран может возглавить Минобороны, а Марина Лазебная — Минсоцполитики. В декларации Тарана указаны квартира в Киеве, два земельных участка, автомобили Buick LaCrosse, Infiniti G35 и Mercedes-Benz А-класса.
У Марины Лазебной и ее семьи в собственности четыре квартиры в Киеве, участок и жилой дом, а также элитные автомобили Audi Q7 и Lexus RX 200T общей стоимостью более 4 млн гривен.
Ранее сообщалось, что многие из кандидатов на посты в новом Кабмине не хотят занимать предложенные должности.
Фото: 24tv.ua
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