- 21:38 На Волыни на взятке "погорел" важный таможенник
- 21:17 «Шахтер» забил четыре мяча «Днепру-1» за 23 минуты: видеообзоры матчей УПЛ
- 20:34 В доме экс-министра Кожары, где погиб бизнесмен, со скандалом провели следственный эксперимент
- 20:19 Нардеп из фракции «Слуга народа» пошел против Зеленского: кто он
- 20:15 Визит к стоматологу и запрет сладкого: гороскоп здоровья для всех знаков зодиака
- 20:09 Кулеба стал главой МИД, а Таран возглавил Минобороны
- 20:06 Украина получила нового премьера и Кабмин: все подробности, фото и видео
- 19:37 Фракция "Голос" отказалась голосовать за Кабмин и покинула заседание Рады
- 19:26 В Украине назначили новое правительство: полный список членов Кабмина
- 19:05 Опубликован список вероятных министров нового Кабмина
- 18:46 Реформу медицины необходимо продолжать, — экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая
- 18:35 Разрешение «Метинвесту» на концентрацию ШУ «Покровское» увеличит добычу коксующегося угля, — Волынец
Нардеп из фракции «Слуга народа» пошел против Зеленского: кто он
В среду, 4 марта, парламент проголосовал за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначил на его место Дениса Шмыгаля. Вслед за сменой главы правительства изменился и его состав. «ФАКТЫ» ранее публиковали полный список членов Кабмина.
Кандидатуру премьера Шмыгаля в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский. Новоназначенный премьер следом внес список членов Кабмина, за который голосовали пакетно. Ожидаемо, президент Зеленский использовал монобольшинство в парламенте для проведения необходимых кадровых перестановок. Впрочем, во фракции «Слуга народа» нашелся и тот, кто пошел против главы государства.
В ходе голосования за назначение членов Кабмина нардеп Дмитрий Костюк был единственным из представителей монобольшинства, кто проголосовал против.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
«Голосую против! Не против нового правительства, а против отдельных старых министров в нем! И против голосования «пакетом», — написал депутат на своей страничке в Facebook. На уточняющий вопрос «ФАКТОВ» народный избранник ответил, что коллеги отреагировали «по-разному».
Дмитрий Костюк — уроженец города Новоград-Волынский на Житомирщине. Депутату 26 лет. Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. В Верховную Раду прошел по мажоритарке. Выдвигался от партии «Слуга народа» по 66 избирательному округу в Житомирской области, где одолел старожила украинской политики — дважды спикера парламента Владимира Литвина. До политики работал журналистом на канале «Еспресо.ТВ». Закончил исторический факультет КНУ имени Тараса Шевченко.
Подробнее о назначении нового Кабмина читайте на «ФАКТАХ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.