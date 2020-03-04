Украина

Нардеп из фракции «Слуга народа» пошел против Зеленского: кто он

В среду, 4 марта, парламент проголосовал за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначил на его место Дениса Шмыгаля. Вслед за сменой главы правительства изменился и его состав. «ФАКТЫ» ранее публиковали полный список членов Кабмина.

Кандидатуру премьера Шмыгаля в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский. Новоназначенный премьер следом внес список членов Кабмина, за который голосовали пакетно. Ожидаемо, президент Зеленский использовал монобольшинство в парламенте для проведения необходимых кадровых перестановок. Впрочем, во фракции «Слуга народа» нашелся и тот, кто пошел против главы государства.

В ходе голосования за назначение членов Кабмина нардеп Дмитрий Костюк был единственным из представителей монобольшинства, кто проголосовал против.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

«Голосую против! Не против нового правительства, а против отдельных старых министров в нем! И против голосования «пакетом», — написал депутат на своей страничке в Facebook. На уточняющий вопрос «ФАКТОВ» народный избранник ответил, что коллеги отреагировали «по-разному».

Дмитрий Костюк — уроженец города Новоград-Волынский на Житомирщине. Депутату 26 лет. Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. В Верховную Раду прошел по мажоритарке. Выдвигался от партии «Слуга народа» по 66 избирательному округу в Житомирской области, где одолел старожила украинской политики — дважды спикера парламента Владимира Литвина. До политики работал журналистом на канале «Еспресо.ТВ». Закончил исторический факультет КНУ имени Тараса Шевченко.

Подробнее о назначении нового Кабмина читайте на «ФАКТАХ».

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