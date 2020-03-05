Умер бывший генсек ООН

Мир

В Перу в возрасте 100 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр. 19 января политик и дипломат отметил свой 100-летний юбилей, но вскоре тяжело заболел и через несколько недель ушел из жизни.

Выдающегося перуанца похоронят со всеми почестями. Прощание организовано в Дворце Торре-Талье в центре столицы Перу. А упокоится Хавьер Перес де Куэльяр на мемориальном кладбище «Пастор Матиас Маэстро» в Лиме, где хоронят самых знаменитых деятелей республики. Траурная церемония будет организована на таком же уровне, как и для высших руководителей государства.

Хавьер Перес де Куэльяр получил образование юриста, но уже в 1944 году занялся международной политикой. За свою дипломатическую карьеру Перес де Куэльяр побывал послом Перу в СССР, представителем Перу при Организации Объединенных Наций. Работу дипломата в ООН оценили настолько высоко, что в 1979 году он стал заместителем генсека организации, а в 1982-м был избран на высшую должность в ООН и пробыл на ней два срока до 1991 года.

После ООН Перес де Куэльяр претендовал на пост президента Перу, выборы не выиграл, но стал главой переходного правительства. Из политики перуанец ушел в начале 2000-х, а в последние годы жизни посвятил себя литературе, издав роман «Лос Андагоя» (2014) и мемуары о своей работе в ООН.

Напомним, воспоминаниями о своих встречах с Пересом де Куэльяром в интервью «ФАКТАМ» поделился Геннадий Удовенко.

Фото peru21. pe

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