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Легенда футбола попался с фальшивым паспортом (фото)
Чемпион мира в составе сборной Бразилии, экс-футболист «Барселоны» Роналдиньо задержан полицией Парагвая за использование поддельных документов при пересечении границы.
Обладатель «Золотого мяча», которому 21 марта исполнится 40 лет, приехал в Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции. Как сообщает As, полиция ворвалась в гостиничный номер, где Роналдиньо остановился вместе со своим братом Роберто, чтобы провести обыск. В результате были обнаружены поддельные паспорта.
По данным издания, оба остаются в номере под охраной правоохранителей и утром 5 марта должны явиться для дачи показаний в прокуратуру.
Напомним, что летом прошлого года лучшему футболисту мира 2004 и 2005 годов запретили покидать Бразилию из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул. Также из-за долга в 2,3 миллиона евро были заблокированы 57 объектов недвижимости бразильца. Вдобавок адвокатам Роналдиньо не удалось вернуть испанский паспорт футболиста.
Блокада недвижимости и изъятие паспортов Роналдиньо было связано с расследованием, касавшимся нанесения экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Бразильские власти посчитали, что Роналдиньо вместе с братом незаконно нанесли урон лесу и почве. Бразилец был приговорен к штрафу, но так его и не выплатил, поэтому власти приняли решение конфисковать часть его имущества.
За свою карьеру Роналдиньо выступал в составе «ПСЖ», «Барселоны», «Милана», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной Бразилии форвард провел 97 поединков и забил 33 мяча.
Роналдиньо с «Золотым мячом» лучшего футболиста Европы
Кстати, три года назад бразилец стал послом «Барселоны», и 19 августа 2020 года каталонский клуб планирует организовать товарищеский матч в честь экс-звезды клуба с участием легенд «Барселоны» и сборной мира. Предполагается, что на поле «Камп Ноу» выйдут Андреа Пирло, Тьерри Анри, Роберто Карлос, Павел Недвед, Хавьер Савиола и Паоло Мальдини. Не исключено, что в матче Роналдиньо сыграет и Диего Марадона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналдиньо снялся в официальном клипе ЧМ-2018.
Фото Getty images, pinterest.com
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