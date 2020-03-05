Спорт

Украина на Евро-2020: где и как Шевченко будет готовить команду (фото)

Национальная сборная Украины по футболу этим летом третий раз в истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. До старта турнира остается чуть более трех месяцев, но все организационные вопросы пребывания подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020 улажены уже сейчас.

На время проведения группового этапа (с 14 по 22 июня) «желто-синие» будут проживать в Бухаресте в отеле Caro, находящемся в 15 минутах езды от центра румынской столицы. Украинская делегация прибудет сюда за пять дней до стартового поединка. Примечательно, что на время пребывания наших ребят отель не будет закрываться для остальных постояльцев — для украинцев зарезервировано порядка 70 номеров (всего комплекс насчитывает 190), расположенных на двух этажах, куда оборудуют отдельный вход.

Футболисты, тренерский штаб и административный персонал будут питаться в закрытом ресторане, а в соседнем блоке смогут воспользоваться большими тренажерным залом и 25-метровым бассейном.

Для тренировок «желто-синих» забронирован стадион имени Ангела Йорданеску, расположенный в пригороде Бухареста — Волунтари. На ней выступает местный одноименный футбольный клуб, занимающий последнее место в нынешнем сезоне чемпионата Румынии, а его спортивным директором является бывший полузащитник киевского «Динамо» Флорин Чернат, проведший в целом в Киеве восемь сезонов.

Флорин Чернат на протяжении восьми сезонов выступал за киевское "Динамо"

Добавим, что «желто-синие» перед стартом турнира проведут пять контрольных матчей: 27 марта на «Стад де Франс» против Франции, 31 марта с Польшей на Силезском стадионе в Хожуве, 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве с Северной Ирландией и 7 июня во Львове против Израиля.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 поединком против команды Нидерландов. Матч пройдет 14 июня в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена», начало — в 22:00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина сыграет с Германией, Испанией и Швейцарией в Лиге наций.

Фото УАФ, Getty Images, отеля Caro

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