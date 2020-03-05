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Задержанный под Киевом автоугонщик оказался боевиком из базы «Миротворца» (фото)
В четверг, 5 марта, в Киевской области задержали водителя, который совершил наезд на полицейского. Оказалось, что задержанный внесен в базу сайта «Миротворец».
«Киев Оперативный» сообщает, что на трассе в Борисполе полиция объявила план «Перехват» — это произошло из-за неадекватного лихача, который создавал аварийные ситуации на трассе, выехав на встречную полосу. Однако он не реагировал на требования полиции остановиться. Задержать нарушителя удалось лишь, перекрыв трассу, при этом в ходе преследования травмы получили трое патрульных.
Нарушитель не подпускал к себе правоохранителей, угрожая застрелиться из пистолета, но его смогли обезвредить сотрудники КОРДа.
Оказалось, что задержанный Зураб Тавберидзе, является автоугонщиком, а также внесен в базу «Миротворца» как участник бандформирования «Оплот». Кроме того, Тавберидзе входил в группировку из 30 человек, которая весной 2014 года совершала вооруженные нападения на банковские учреждения, автозаправочные станции, частные автомобили в Донецке, Макеевке и Енакиево. В частности,
До начала военного конфликта на Донбассе Тавберидзе состоял в банде, которая угоняла дорогие иномарки и переправляла их за границу. Преступники продали много десятков дорогих авто.
Приговором Киевского районного суда г. Донецка
Ранее сообщалось, что в Киеве неадекватный мужчина разгромил целый подъезд.
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