Украина

Кабмин отозвал из Рады скандальный законопроект о труде

Законопроект № 2708 о труде, который вызвал много дебатов в Украине, отозван. Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады Украины.

Указано, что законопроект был инициирован премьер-министром Алексеем Гончаруком, который недавно ушел в отставку. Как указано на сайте ВР, законопроект отозвали 4 марта 2020 года.

Как сообщает «Экономическая правда», регламент Кабмина предусматривает, что правительственные законопроекты, которые не приняты в первом чтении, считаются отозванными на момент прекращения полномочий правительства.

Если новый Кабинет министров посчитает, что законопроект актуален, он должен будет подать его в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Украине теперь новый премьер-министр и обновленное правительство. Народные депутаты утвердили ряд предложенных министров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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