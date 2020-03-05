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Кабмин отозвал из Рады скандальный законопроект о труде
Законопроект № 2708 о труде, который вызвал много дебатов в Украине, отозван. Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады Украины.
Указано, что законопроект был инициирован премьер-министром Алексеем Гончаруком, который недавно ушел в отставку. Как указано на сайте ВР, законопроект отозвали 4 марта 2020 года.
Как сообщает «Экономическая правда», регламент Кабмина предусматривает, что правительственные законопроекты, которые не приняты в первом чтении, считаются отозванными на момент прекращения полномочий правительства.
Если новый Кабинет министров посчитает, что законопроект актуален, он должен будет подать его в течение месяца.
Ранее сообщалось, что в Украине теперь новый премьер-министр и обновленное правительство. Народные депутаты утвердили ряд предложенных министров.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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