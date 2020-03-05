24.53 / 24.80 27.26 / 27.69
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кабмин отозвал из Рады скандальный законопроект о труде

17:14 5 марта 2020 81
Кабмин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Законопроект № 2708 о труде, который вызвал много дебатов в Украине, отозван. Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады Украины.

Указано, что законопроект был инициирован премьер-министром Алексеем Гончаруком, который недавно ушел в отставку. Как указано на сайте ВР, законопроект отозвали 4 марта 2020 года.

Как сообщает «Экономическая правда», регламент Кабмина предусматривает, что правительственные законопроекты, которые не приняты в первом чтении, считаются отозванными на момент прекращения полномочий правительства.

Если новый Кабинет министров посчитает, что законопроект актуален, он должен будет подать его в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Украине теперь новый премьер-министр и обновленное правительство. Народные депутаты утвердили ряд предложенных министров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

теплая весенняя погода в Киеве

На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны

Родные поначалу не удивились пропаже: установлена личность зверски убитой в Харькове женщины

Родные поначалу не удивились пропаже: установлена личность зверски убитой в Харькове женщины

Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн в Киеве посмеялся над коронавирусом (фото)

«Высший уровень профессионализма»: сеть рассмешил «мастер-класс» от киевских дорожников

"Высший уровень профессионализма": сеть рассмешил "мастер-класс" от киевских дорожников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер