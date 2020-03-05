Происшествия

В Николаеве неадекватный пассажир автобуса напал на водителя прямо во время движения (видео)

В Николаеве утром в четверг, 5 марта, произошло ЧП в маршрутном автобусе № 91. Там неадекватный пассажир избил водителя, причем произошло это во время движения автобуса. Напомним, в Запорожье водитель избил пассажира на костылях.

Поводом для агрессии, по словам очевидцев, стал всего лишь полученный от водителя отказ остановиться в неположенном месте.

Транспортное предприятие «Николаевпастранс» обнародовало видео инцидента и портрет нарушителя с просьбой сообщить о его местонахождении.

Пассажир-драчун

Напомним, ранее в Днепре пьяный пассажир ударил водителя троллейбуса так, что тот потерял сознание. А в Черкассах задержали агрессивного мужчину, который избил водителя лимузина.

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