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В Николаеве неадекватный пассажир автобуса напал на водителя прямо во время движения (видео)
В Николаеве утром в четверг, 5 марта, произошло ЧП в маршрутном автобусе № 91. Там неадекватный пассажир избил водителя, причем произошло это во время движения автобуса. Напомним, в Запорожье водитель избил пассажира на костылях.
Поводом для агрессии, по словам очевидцев, стал всего лишь полученный от водителя отказ остановиться в неположенном месте.
Транспортное предприятие «Николаевпастранс» обнародовало видео инцидента и портрет нарушителя с просьбой сообщить о его местонахождении.
Напомним, ранее в Днепре пьяный пассажир ударил водителя троллейбуса так, что тот потерял сознание. А в Черкассах задержали агрессивного мужчину, который избил водителя лимузина.
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