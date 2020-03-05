Мир

Путин и Эрдоган договорились по Сирии: что известно о встрече в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продолжались почти три часа за закрытыми дверями. На повестке дня был один вопрос — ситуация в сирийской провинции Идлиб.

После встречи президенты сделали заявления. Путин сообщил, что им удалось найти решение. «Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на высокий уровень отношений, нам удавалось найти точки соприкосновения, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в ходе нынешней встречи», — сказал российский президент.

Эрдоган сообщил, что Турция, начиная с полуночи в ночь с 5 на 6 марта вводит режим прекращения огня в Идлибе. «Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в регионе», — заявил турецкий лидер.

Он отметил, что его страна будет прилагать все усилия, чтобы оказать помощь нуждающимся в Сирии, а также обеспечить возвращение беженцев на их постоянное место жительства. При этом Эрдоган предупредил, что Турция оставляет за собой право на ответные действия на нападения со стороны Сирии, если они будут повторяться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед поездкой в Москву Эрдоган открыл границу Турции с Грецией для сотен тысяч нелегалов.

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