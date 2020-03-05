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Украина

Зеленский под Полтавой объяснял послам G7 необходимость перезагрузки правительства

23:20 5 марта 2020 19
Владимир Зеленский
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После общения с людьми, у которых закончилась двухнедельная обсервация в Новых Санжарах, президент Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине.

На встрече глава государства заверил собеседников в неизменности курса страны в связи назначением нового правительства, с новым правительством, сообщили в Офисе президента.

«Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину», — указывается в сообщении.

Зеленский отметил, что перезагрузкой правительства хочет улучшить результативность работы.

Также Зеленский поблагодарил послов G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку выбранного Украиной пути реформ.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина. В тот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министроми.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке было 15 фамилий. Вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область попытался дать ответы на вопросы по отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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