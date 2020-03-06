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Сыгравшего за сборную России украинского шахматиста нашли мертвым в Москве

0:55 6 марта 2020 130
Гроссмейстер
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Поздно вечером в четверг, 5 марта, на западе Москвы в доме по улице Кастанаевской был найден мертвым 26-летний одесский гроссмейстер Станислав Богданович, чемпион Украины по быстрым шахматам 2013 года, внесенный ранее в «Чистилище» сайта «Миротворец» за игру в интернет-матче Украина — Россия на стороне российской команды.

Вместе со Станиславом в квартире была найдена без признаков жизни 18-летняя профессиональная украинская шахматистка, студентка МГУ Александра Вернигора, передает ТАСС.

«Погибшей девушкой оказалась профессиональная шахматистка восемнадцати лет Александра Вернигора», — говорится в сообщении.

Александра Вернигора — профессиональная украинская шахматистка, находящаяся на 1861 месте в рейтинге FIDE.

Тела обнаружил отец шахматистки, когда вернулся домой, передает сайт «Спорт-Экспресс».

Рядом с телами были найдены воздушные шарики, наполненные закисью азота. По предварительным данным, именно они могли стать причиной смерти пары.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 февраля в Москве произошла трагедия на банной вечеринке, которую устроила известная инстаблогерша Екатерина Диденко: люди погибли от испарений сухого льда, который был засыпан в бассейн и начал выделять углекислый газ.

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