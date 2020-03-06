Украина

В СБУ отреагировали на сенсацию о своей причастности к ликвидации террориста «Гиви»

В Службе безопасности Украины прокомментировали информацию, которую Олег Сугерей озвучил в беседе с главным редактором «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым, — речь шла о ликвидации террориста Михаила Толстых («Гиви») сотрудниками СБУ.

«Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ, касающегося спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов „Сомали“ Михаила Толстых, также известного как „Гиви“, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины», — сообщила пресс-служба СБУ на официальной странице ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что в убийстве боевика «Гиви» признались его подчиненные — члены батальона «Сомали». Они заявили, что причиной стало бегство Михаила Толстых с поля боя под Авдеевкой.

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