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Украина

Террориста "Гиви" уничтожила СБУ: агент сделал сенсационное заявление (видео)

0:05 6 марта 2020 268
Агент Сугеррей
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Ликвидация в феврале 2017 года так называемого «командира» подразделения боевиков «Сомали» Михаила Толстых, известного по кличке «Гиви», была операцией Службы безопасности Украины.

Данный факт впервые признал агент СБУ Олег Сугерей в беседе с главным редактором ресурса «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым.

По его словам, операция планировалась и готовилась два года, а на ее непосредственное исполнение ушло около десяти дней.

Гиви был последним раскрученным в росСМИ медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе.

Исполнителем операции стала девушка, которая смогла не просто проникнуть в кабинет, но и втереться в доверие к Гиви.

Сугерей был тем, кто обеспечивал для девушки отход и прикрытие после выполнения спецзадания.

Как известно, взрыв, от которого погиб террорист Гиви, прогремел в его кабинете, расположенном в шестиэтажном здании, где находился штаб «Сомали».

Тогда в качестве основной версии его гибели боевики назвали выстрел по его логову из реактивного гранатомета «Шмель». Также в убийстве «признались» подчиненные боевика, которые таким образом якобы отомстили ему за то, что он бросил их о время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Кроме того, террористы пытались обвинить в ликвидации Гиви многих жителей Донецка.

Напомним, по словам экс-нардеп Антона Геращенко, ликвидированный боевик «Гиви» был «тупым исполнителем воли российских кураторов, который собирал человеческие отбросы со всей России, настроенных против Украины людей, и бросал их в бой против наших солдат». Смерть одиозного террориста стала важной победой украинских силовиков, серьезно деморализовавшая боевиков.

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