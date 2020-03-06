Украина

Как отключить отопление: киевлянам предложили не переплачивать за тепло

Жители многоквартирных домов могут на общедомовых собраниях принять решение о прекращении отопительного сезона. При этом месячные платежи за квартиру в Киеве иногда превышают 50 тыс. грн.

Как сообщает КГГА, решение о прекращении отопительного сезона должны поддержать не менее 75% жителей дома. Затем протокол собрания направляется в теплоснабжающую организацию — КП «Киевтеплоэнерго», ООО «Евро-Реконструкция» и др. Мнение жителей можно узнать также с помощью письменного анкетирования с дальнейшим оформлением протокола.

«Самое главное — прийти к консенсусу с большинством соседей», — отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По нормам действующего законодательства, местная власти может прекратить отопительный сезон, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд поднимется до +8 градусов.

Ранее сообщалось, как жильцам выбрать выгодные условия на поставку отопления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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