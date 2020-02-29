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Во Франции призвали отказаться от рукопожатий из-за коронавируса

10:49 29 февраля 2020 8
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Власти Франции 28 февраля рекомендовали гражданам воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, Франция также будет закрывать несколько школ в районе Уаза к северу от Парижа после окончания каникул, чтобы остановить распространение коронавируса, пишет Левый берег.

«Вирус сейчас циркулирует на нашей территории… Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки», — сказал Веран.

Министр обороны Флоренс Парли в своем Twitter заявила, что несколько случаев заражения COVID-19 были выявлены на военной базе Creil, к северу от Парижа.

В посольстве Украины во Франции рекомендуют украинским гражданам, находящимся во Франции или собирающимся ее посетить, в случае повышенной температуры или симптомов простуды ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения.

«В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15. Информационная помощь по коронавирусу предоставляется по телефону „горячей линии“ 0800 130 000 (звонок бесплатный)», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, на данный момент риск распространения коронавируса COVID-19 в мире является очень высоким.

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