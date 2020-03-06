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Украина

На Донбассе подорвалась БМП — погиб боец ВСУ

14:42 6 марта 2020 109
Траурная свеча
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 6 марта, возле Крымского (Луганская область) на неизвестном взрывном устройстве подорвалась боевая машина пехоты — один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение. Ранее на Донбассе боец ВСУ погиб при минометном обстреле, который произвели боевики.

Как сообщили в штабе ООС, еще трое украинских военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказывают помощь в военно-медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что на Донбассе вновь обострилась ситуация. Боевики на Луганском направлении совершают ночные обстрелы позиций украинских войск из запрещенного минскими соглашениями вооружения, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня.

Напомним, особенно тяжелый бой выдался вблизи Золотого, в Луганской области, где противник попытался провести наступление и применил тяжелую артиллерию.

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На Донбассе подорвалась БМП — погиб боец ВСУ

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