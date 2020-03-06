24.63 / 24.93 27.59 / 28.10
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус в Украине: появились свежие данные о состоянии зараженного жителя Черновцов

16:20 6 марта 2020 209
медик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Мужчина из Черновцов, у которого после поездки в Италию был диагностирован коронавирус, сейчас находится в инфекционном отделении областной больницы. Его состояние не ухудшается, но бывают скачки температуры.

Об этом на брифинге заявил глава Черновицкой облгосдаминистрации Сергей Осачук.

«Что касается больного, состояние стабильное, не ухудшилось, но симптоматика сохраняется. Температура то повышается, то падает», — цитирует слова Осачука местное издание «Молодий буковинець».

По словам и.о. директора «Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины» Натальи Гопко, состояние всех шести госпитализированных с подозрением на коронавирус — удовлетворительное. Только у женщины с пневмонией есть кашель.

Напомним, 3 марта в Черновцах был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения COVID-19. 38-летнего мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков.

5 марта в Черновцах в инфекционное отделение поступили еще четверо жителей области с признаками инфекционного заболевания. Пока что коронавирус подтвержден лишь у одного жителя области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

медик

Коронавирус в Украине: появились свежие данные о состоянии зараженного жителя Черновцов

Въезд в Донецк

На окраине Донецка слышны бои: в городе паника

задержание

Перерезали горло и сожгли: подозреваемых в зверском убийстве девушки в Харькове задержали

Гроссмейстер

Сыгравшего за сборную России украинского шахматиста нашли мертвым в Москве

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер