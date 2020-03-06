Украина

Коронавирус в Украине: появились свежие данные о состоянии зараженного жителя Черновцов

Мужчина из Черновцов, у которого после поездки в Италию был диагностирован коронавирус, сейчас находится в инфекционном отделении областной больницы. Его состояние не ухудшается, но бывают скачки температуры.

Об этом на брифинге заявил глава Черновицкой облгосдаминистрации Сергей Осачук.

«Что касается больного, состояние стабильное, не ухудшилось, но симптоматика сохраняется. Температура то повышается, то падает», — цитирует слова Осачука местное издание «Молодий буковинець».

По словам и.о. директора «Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины» Натальи Гопко, состояние всех шести госпитализированных с подозрением на коронавирус — удовлетворительное. Только у женщины с пневмонией есть кашель.

Напомним, 3 марта в Черновцах был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения COVID-19. 38-летнего мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков.

5 марта в Черновцах в инфекционное отделение поступили еще четверо жителей области с признаками инфекционного заболевания. Пока что коронавирус подтвержден лишь у одного жителя области.

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