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В Украине запретили трансляцию телеканала RTVi
В Украине окончательно заблокировали вещание на территории страны русскоязычного телеканала RTVI. Такое решение 6 марта приняли в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Ранее вещания этого канала несколько раз приостанавливали.
В Нацсовете признали, что содержание RTVI не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. Поэтому он был удален из перечня разрешенных для ретрансляции программ. Это не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять программы телеканала в сетях Украины.
Сообщается, что регулятор провел мониторинг программ RTVI в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года. В это время неоднократно были зафиксированы нарушения закона Украины о телевидении и радиовещании, согласно которому не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции фильмов, телепередач (кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в ограничительный перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
На канале RTVI регулярно появляются российские артисты из «черного» списка" - Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков. 1 марта в одной из телепередач RTVi показали карту мира, где украинский полуостров Крым был обозначен как территория России.
Напомним, в конце февраля генерального продюсера телеканала RTVi Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Официальная причина — не смог подтвердить причину пребывания в нашей стране.
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