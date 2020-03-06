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Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе
В Черновцах, где местные жители требовали, чтобы изолировали жену мужчины, у которого обнаружили коронавирус, наказали 59-летнюю женщину, активную участницу протеста.
Как сообщили в областном главке полиции, в отношении женщины составлен административный протокол за распространение ложных слухов. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
В полиции сообщили, что женщина, не обладая достоверными фактами о заболевании COVID-19, распространяла ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим неконтролируемым последствий.
Напомним, 3 марта в Черновцах был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения COVID-19. 38-летнего мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Жена инфицированного сначала самоизолировалась дома. Но после протеста жильцов многоэтажки вынуждена была уехать на обсервацию в военных госпиталь.
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