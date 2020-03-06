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Близнецов ждут большие перемены, а Рак получит долгожданное известие: гороскоп на неделю

7:47 9 марта 2020 243
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Наступил, наконец, момент, когда вы имеете все шансы для того, чтобы продемонстрировать окружающим свои способности. Ваше личное обаяние поможет в решении профессиональных проблем. Сосредоточьтесь на семье и займитесь домашними делами.

ТЕЛЕЦ. Хвататься за несколько дел одновременно звезды не рекомендуют, лучше сделать «меньше, да лучше». Ставьте перед собой только конкретные цели, и тогда у вас не будет повода ломать голову над какими-то несбыточными вариантами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вполне можете рассчитывать на приятные перемены не только на службе, но и в личной жизни, ведь пользуетесь огромной популярностью у представителей противоположного пола. Больше сил и внимания уделите детям.

РАК. Сомнения, которые способны поломать все ваши планы, самым решительным образом нужно гнать от себя прочь. Не исключено, что получите долгожданное известие, которое несказанно порадует вас. Будьте добрее и мягче.

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ЛЕВ. Увлеченность сложными задачами поможет решить их без каких бы то ни было осложнений. Однако бросать что-либо на полпути не стоит, иначе в вашей душе зародится недовольство собой. Поберегите физические и моральные силы, не взваливайте на себя слишком тяжелый груз.

ДЕВА. Время перемен добралось, наконец, и до вас, хотя вы всячески пытались отодвинуть этот момент. Желательно оставить в покое старые проблемы и сконцентрироваться полностью на новых целях. Не стоит забывать, что инициатива бывает наказуема.

ВЕСЫ. Прекрасный период наступает в вашей жизнь, ведь, скорее всего, окажетесь в нужное врем в нужном месте. Естественно, это даст вам огромные шансы для того, чтобы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. Не забывайте также и об отдыхе.

СКОРПИОН. Можете рассчитывать на улучшение своего материального положения, при этом прибыль придет оттуда, откуда вы ее совсем не ждали. Мастерство, для достижения которого сделали все возможное, начинает работать на вас.

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СТРЕЛЕЦ. Деловая активность, проявленная вами, обязательно будет замечена окружающими, так что можете рассчитывать на то, что все ваши усилия не будут напрасны. Постарайтесь быть собраннее, не тратьте время на пустую болтовню.

КОЗЕРОГ. Делайте добросовестно свое дело, по возможности, помогайте тем, кто в этом нуждается. Ваши добрые дела будут по достоинству вознаграждены. Партнеры могут предложить интересный проект — не стоит от него отказываться.

ВОДОЛЕЙ. Перегружать себя работой не стоит, лучше посвятить больше времени собственной персоне. Следует избегать опрометчивых поступков. Поговорка «семь раз отмерь — один отрежь» весьма актуальная для вас в настоящее время.

РЫБЫ. Даже если близкие сомневаются в том, что у вас что-то получится, не отступайте от цели, которую поставили перед собой. Вскоре все вынуждены будут признать, что вы оказались правы. Ни в чем себе не отказывайте.

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