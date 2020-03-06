Мир

Исчезнет ли коронавирус летом? В ВОЗ озвучили прогноз

Коронавирусная инфекция, которая поразила в мире уже больше 101 тысячи человек, может распространяться и в летнее время.

Такое предположение высказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, специалистам пока неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях.

В ВОЗ признали, что вирус может сохранить способность распространяться. Нет никаких оснований полагать, что инфекция просто исчезнет в летнее время.

Напомним, по состоянию на 6 марта, в мире выявлено более 101 тысячи зараженных, более 3,4 тысяч скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.

В Украине также выявлены больные с подозрением на COVID-19. Официально подтвержден только один случай заражения — у мужчины из Черновцов, который вернулся из Италии.

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