Россиянка предложила Путину жениться на ней: сеть насмешило видео

Мир

Накануне 8 марта президент РФ Владимир Путин в российском городе невест Иваново получил предложение руки и сердца. Девушка из Иваново предложила Путину жениться на ней. Она передала свое фото с номером телефона российскому президенту.

Об этом в Twitter пишет блогер Владислав Жуковский и отмечает, что вероятно, для ивановской невесты это последний шанс выбраться из нищеты и зоны социально-экономической катастрофы. По его словам, зарплаты в Иваново самые низкие в Центральном федеральном округе и среди самых низких по всей России.

Девушка из Иваново подсуетилась: предложила Путину жениться на ней Передала своё фото с номером телефона. Последний шанс выбраться из нищеты и зоны социально-экономической катастрофы: зарплаты в Иваново самые низкие в Центральном Фед Округе и среди самых низких по #РФ (26,5 тыс) pic.twitter.com/oB1fWR7l5B — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) March 6, 2020

В сети посмеялись над девушкой, а еще больше над довольным выражением лица Путина. Некоторые считают, что это была заранее продуманная постановка.

Напомним, российский президент состоял в браке 30 лет с Людмилой Путиной. Официально они развелись в 2013 году. СМИ приписывали Путину отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Затем появилась информация, что внимание главы Кремля привлекла некая 25-летняя студентка журфака Алиса Харчева, которая снялась в календаре в откровенном виде.

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