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Россиянка предложила Путину жениться на ней: сеть насмешило видео

22:07 6 марта 2020 189
в Иваново
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Накануне 8 марта президент РФ Владимир Путин в российском городе невест Иваново получил предложение руки и сердца. Девушка из Иваново предложила Путину жениться на ней. Она передала свое фото с номером телефона российскому президенту.

Об этом в Twitter пишет блогер Владислав Жуковский и отмечает, что вероятно, для ивановской невесты это последний шанс выбраться из нищеты и зоны социально-экономической катастрофы. По его словам, зарплаты в Иваново самые низкие в Центральном федеральном округе и среди самых низких по всей России.

В сети посмеялись над девушкой, а еще больше над довольным выражением лица Путина. Некоторые считают, что это была заранее продуманная постановка.

Напомним, российский президент состоял в браке 30 лет с Людмилой Путиной. Официально они развелись в 2013 году. СМИ приписывали Путину отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Затем появилась информация, что внимание главы Кремля привлекла некая 25-летняя студентка журфака Алиса Харчева, которая снялась в календаре в откровенном виде.

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Россиянка предложила Путину жениться на ней: сеть насмешило видео

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