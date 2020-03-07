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Украина

Тепло, но сыро: синоптики дали “дождливый” прогноз погоды на выходные

7:15 7 марта 2020 33
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Первые весенние дни порадовали украинцев почти летним теплом, но в выходные температура воздуха немного снизится и пройдут дожди.

В субботу, 7 марта, столбики термометров покажут 10−11 градусов тепла, а на юге Украины воздух прогреется до +15. Но по всей территории страны ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра — около 8 метров в секунду.

В воскресенье, 8 марта, дожди, возможно с грозами, пройдут в западных, северных и центральных областях, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе Украины похолодает до 7−8 градусов тепла, а на юге — плюс 15.

В Киеве грозы не ожидаются, но дождь усилится, а скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, весна будет затяжной, а март — сырым и холодным. Такая же погода сохранится до самой Пасхи. Только в конце апреля станет ясно и тепло.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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