Задождит, но не похолодает: синоптики уточнили прогноз на выходные

Украина

Прогнозы синоптиков о грядущем изменении погоды в Украине, похоже, оправдываются. Так, если в пятницу, 6 марта, еще будет достаточно тепло (в Киеве ожидается до +14 градусов), то уже ближайшей ночью задождит, а температура воздуха опустится до +6 градусов. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского Гидрометцентра.

В последний рабочий день недели больше всего повезет жителям юга Украины, где ожидается до +16 градусов (в частности, такой погода будет в Херсонской области), тогда как на западе Украины уже будет 7−9 градусов выше нуля. Впрочем, осадки пока маловероятны.

Погода на 6 марта

В субботу, 7 марта, дожди возможны в западной части нашей страны, в Ровенской и Житомирской области, а также в Киеве. Впрочем, на температуре воздуха осадки не отразятся — в Киеве по-прежнему ожидаются 11−13 градусов тепла.

Погода 7 марта

А вот в воскресенье, 8 марта, Украину накроют грозовые дожди — они возможны в центральных и южных регионах. В Киеве грозы не ожидают, но дождь усилится, а скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду.

Напомним, последний месяц зимы 2020 стал самым теплым февралем за все годы наблюдения во всем мире. Весна в Киеве тоже началась с температурных рекордов.

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