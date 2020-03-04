- 07:06 Почти летнее тепло, но с дождями: синоптики предупредили о сюрпризах погоды
- 07:04 Свитолина прервала ужасную серию победой на турнире в Мексике
- 06:45 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.4 марта 2020
- 06:25 Коронавирус в Китае отступает: власти опубликовали обнадеживающую статистику
- 05:55 Расчет пенсии по новым зарплатам: кто может рассчитывать на "достойные" выплаты
- 04:47 Бывший главарь донецких террористов официально стал главой города в РФ
- 04:32 Пришел на помощь человеку: рогатый ворон заклевал ядовитую змею
- 03:55 На американский штат Теннесси обрушился торнадо: погибли 25 человек
- 03:02 Прозвали "Лазарем": мужчина умер на полтора часа, а затем его сердце снова начало биться
- 02:30 Жуткая смерть на глазах у друзей: крокодил убил купавшегося в реке пятиклассника
- 01:56 Убийство Гандзюк: суд оставил под стражей фигуранта дела Павловского
- 01:35 Седокова рассказала об изнасиловании в 12 лет
Почти летнее тепло, но с дождями: синоптики предупредили о сюрпризах погоды
Как и обещали синоптики, в Украину пришло весеннее тепло. А на юге столбики термометров покажут почти «летнюю» температуру.
В среду, 4 марта, по прогнозам Укргидрометцентра, в среднем по Украине будет около 14−17 градусов со знаком «плюс». В некоторых регионах ожидается около 19 градусов тепла. Холоднее всего будет во Львове и Луцке. Здесь температура воздуха составит всего 5−7 градусов тепла. В западных областях ожидаются дожди. На остальной территории возможны утренние туманы.
В четверг, 5 марта, погода практически не изменится. На большей части Украины — тепло, солнечно и сухо. Температура — 14- 17 градусов тепла. На западе от 6 до 9 со знаком «плюс» и дожди.
По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, 5−10 марта в Украине будет ветрено, но преимущественно тепло. Во второй декаде месяца возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет.
Напомним, ранее метеорологи признали, что из-за климатических изменений в Киев впервые за 140 лет наблюдений так и не пришла метеорологическая зима.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...