Украина

Почти летнее тепло, но с дождями: синоптики предупредили о сюрпризах погоды

Как и обещали синоптики, в Украину пришло весеннее тепло. А на юге столбики термометров покажут почти «летнюю» температуру.



В среду, 4 марта, по прогнозам Укргидрометцентра, в среднем по Украине будет около 14−17 градусов со знаком «плюс». В некоторых регионах ожидается около 19 градусов тепла. Холоднее всего будет во Львове и Луцке. Здесь температура воздуха составит всего 5−7 градусов тепла. В западных областях ожидаются дожди. На остальной территории возможны утренние туманы.

В четверг, 5 марта, погода практически не изменится. На большей части Украины — тепло, солнечно и сухо. Температура — 14- 17 градусов тепла. На западе от 6 до 9 со знаком «плюс» и дожди.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, 5−10 марта в Украине будет ветрено, но преимущественно тепло. Во второй декаде месяца возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет.

Напомним, ранее метеорологи признали, что из-за климатических изменений в Киев впервые за 140 лет наблюдений так и не пришла метеорологическая зима.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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