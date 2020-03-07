- 07:45 Танцы на пилоне и массаж при свечах: чем удивили участницы первой вечеринки «Холостяка-10»
- 07:34 Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок: в ОП сделали громкое заявление
- 07:32 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 22-го тура УПЛ
- 07:18 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.7 марта 2020
- 07:17 С 8 Марта: нежные поздравления и лучшие открытки для любимой женщины
- 07:15 Тепло, но сыро: синоптики дали “дождливый” прогноз погоды на выходные
- 06:25 В Житомире нашли застреленным известного волонтера, бойца АТО
- 05:55 Fitch подтвердило рейтинг Украины: почему это важно
- 05:25 Кулеба назвал вероятную дату проведения встречи в "нормандском" формате
- 04:56 Идет на спад: за сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек
- 04:35 Была такой милашкой: священнослужитель женился на мужчине, приняв его за девушку
- 03:50 Названы 3 лучших напитка при диабете, предотвращающие колебания сахара в крови
Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок: в ОП сделали громкое заявление
Несмотря на то, что президент Зеленский начинает терять поддержку избирателей, в его команде считают, что граждане Украины захотят видеть его президентом еще на один срок. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.
Трофимов отметил, что Зеленский успешный бизнесмен и руководитель, умеет работать в команде.
«…мое мнение — это шанс для страны иметь такого руководителя. .люди захотят, чтобы он (Зеленский — ред.) остался», — сказал чиновник.
По его мнению, нужно много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы.
«Каково будет его (Зеленского — ред.) решение и его выбор — наверное, нужно прожить эти пять лет…», — добавил Трофимов.
Напомним, на днях президент Зеленский заявил о готовности выйти из минских переговоров по Донбассу, если в течение этого года не будет никакого прогресса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!