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Украина

Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок: в ОП сделали громкое заявление

7:34 7 марта 2020 53
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что президент Зеленский начинает терять поддержку избирателей, в его команде считают, что граждане Украины захотят видеть его президентом еще на один срок. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Трофимов отметил, что Зеленский успешный бизнесмен и руководитель, умеет работать в команде.

«…мое мнение — это шанс для страны иметь такого руководителя. .люди захотят, чтобы он (Зеленский — ред.) остался», — сказал чиновник.

По его мнению, нужно много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы.

«Каково будет его (Зеленского — ред.) решение и его выбор — наверное, нужно прожить эти пять лет…», — добавил Трофимов.

Напомним, на днях президент Зеленский заявил о готовности выйти из минских переговоров по Донбассу, если в течение этого года не будет никакого прогресса.

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Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок: в ОП сделали громкое заявление

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