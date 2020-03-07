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Эпидемия коронавируса: в США отправят на карантин доллары из Китая

11:09 7 марта 2020 99
Доллары
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В США Федеральная резервная система США начала карантин долларов, которые возвращаются из Азии, где свирепствует эпидемия коронавируса. После карантина их вернут в финансовую систему США.

Как сказал представитель Федеральной резервной системы, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

По мнению Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, возможна, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни. CDC рекомендует жителям США, которые возвращаются из Китая и других стран с высоким риском, оставаться дома в течение 14 дней.
Всемирная организация здравоохранения, однако, гораздо более осторожна в отношении рисков, связанных с денежными купюрами, и советует потребителям использовать бесконтактные платежи, когда это возможно.

Отметим, что как глобальная резервная валюта, доллары США являются наиболее широко распространенными банкнотами в мире с общим объемом наличных в обороте около $ 1,75 трлн. Значительная часть денежной массы циркулирует за рубежом, особенно в Азии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Китае из-за коронавируса Covid-19 решили провести дезинфекцию наличных юаней. Банкноты из провинций, пострадавших от вспышки заболевания, будут собираться в отдельном хранилище, а потом обрабатываться ультрафиолетом и/или губительной для вируса температурой.

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