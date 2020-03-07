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Украина

Чумак уверен, что Рябошапку отправили в отставку из-за дела «по одному большому банку»

12:04 7 марта 2020 123
Чумак
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Отставка генпрокурора Руслана Рябошапки связана с судебными исками по «ПриватБанку». Об этом в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера заявил Виктор Чумак, который сегодня исполняет обязанности главы Офиса генпрокурора.

При этом сам Чумак не назвал конкретно банк, из-за которого якобы уволили бывшего главу ведомства. Он назвал его «одним большим банком», отметив, что по этическим соображениям не может называть фамилии.

Озвучить фамилию бывшего владельца банка Чумаку помог экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Человек очень похожий на Коломойского», — сказал Тука.

По словам Чумака, Рябошапку нужно было убрать перед последним заседанием по реприватизации «ПриватБанка».

«16 числа этого месяца… у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить», — сказал Чумак.

Напомним, вслед за Русланом Рябошапкой, свою должность оставил и первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько.

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