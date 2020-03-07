- 12:23 Хабиб в Лас-Вегасе назвал Фергюсона тупым и пнул ногой его пояс
- 12:09 Дело «Украинского киберальянса»: суд принял первое решение
- 12:04 Чумак уверен, что Рябошапку отправили в отставку из-за дела «по одному большому банку»
- 11:35 Коронавирус атаковал еще один лайнер с украинцами: что происходит на борту Grand Princess
- 11:12 «Нельзя играть на двух фронтах»: Зеленский укорил Макрона за сближение с Россией
- 11:09 Эпидемия коронавируса: в США отправят на карантин доллары из Китая
- 10:37 Весной и не пахнет: в сети показали впечатляющее фото заснеженных Карпат
- 10:16 Недалеко от Верховной Рады обнаружили человеческие останки: фото жуткой находки
- 10:16 Футбольный арбитр погиб под колесами поезда
- 10:16 США планируют передать Украине вооружение на 125 млн долларов
- 09:55 Российский олигарх потерял крупную сумму после признания, что у него рак
- 09:38 Футболист «Ливерпуля» простился с погибшим в автокатастрофе братом: тот оказался жив
Чумак уверен, что Рябошапку отправили в отставку из-за дела «по одному большому банку»
Отставка генпрокурора Руслана Рябошапки связана с судебными исками по «ПриватБанку». Об этом в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера заявил Виктор Чумак, который сегодня исполняет обязанности главы Офиса генпрокурора.
При этом сам Чумак не назвал конкретно банк, из-за которого якобы уволили бывшего главу ведомства. Он назвал его «одним большим банком», отметив, что по этическим соображениям не может называть фамилии.
Озвучить фамилию бывшего владельца банка Чумаку помог экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
«Человек очень похожий на Коломойского», — сказал Тука.
По словам Чумака, Рябошапку нужно было убрать перед последним заседанием по реприватизации «ПриватБанка».
«16 числа этого месяца… у нас состоится опять-таки судебное заседание. Почти финальное. И если оно там пройдет все, то вернуть его (банк) собственнику бывшему будет невозможно. Поэтому нас нужно было выбросить», — сказал Чумак.
Напомним, вслед за Русланом Рябошапкой, свою должность оставил и первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"