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Украина

Отставка Рябошапки: стало известно, кто будет исполнять обязанности генпрокурора

15:56 6 марта 2020 210
Чумак
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как вслед за Русланом Рябошапкой, свой пост покинул первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, обязанности возглавлять Офис генпрокурора возложили на Виктора Чумака.

Чумак Виктор Васильевич — украинский юрист, генерал-майор юстиции запаса. Родился 5 июня 1958 года в Хмельницком.

Первое высшее образование получил в Хмельницком высшем артиллерийском училище. В 1995 году закончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук, доцент.

С 1992 — 2004 годы работал на разных должностях в Государственной пограничной службе Украины. С 2005 по 2010 годы — директор департамента анализа публичной политики Международного центра перспективных исследований.

Два года возглавлял Общественную организацию «Украинский институт публичной политики».

Был народным депутатом Украины VII и VIII созывов.

В начале сентября 2019 года назначен на должность заместителя генпрокурора, руководителя военной прокуратуры Украины.

Напомним, на внеочередном заседании Рады 5 марта генпрокурору Руслану Рябошапке выразили недоверие. «За» проголосовали 263 народных депутата.

Как сообщали «ФАКТЫ», в качестве нового руководителя Офиса генпрокурора рассматривают кандидатуру заместителя главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.

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