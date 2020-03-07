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Спорт

Хабиб в Лас-Вегасе назвал Фергюсона тупым и пнул ногой его пояс (видео)

12:23 7 марта 2020 205
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В ночь на субботу, 7 марта, в Лас-Вегасе состоялась первая пресс-конференция российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента на титул американца Тони Фергюсона, бой которых состоится 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Понятное дело, без взаимных оскорблений не обошлось. «Я размажу тебя в клетке с одного удара!», — заявил Фергюсон. В свою очередь, Хабиб назвал Тони, появившегося перед журналистами с поясом UFC и… бейсбольным мячом, тупым.

Более того, дело едва не дошло до драки. На дуэли взглядов 36-летний американец встал в боевую стойку, что-то говорил сопернику и положил на пол чемпионский пояс, завоеванный в 2017 году. Он продолжил разговор с Нурмагомедовым на повышенных тонах. Тогда Хабиб не выдержал и пнул пояс Фергюсона так, что тот едва не улетел со сцены.

Когда ситуация накалилась до предела, президент UFC Дэйна Уайт дал охранникам указание удерживать американца.

Напомним, что ранее бой Хабиба и Тони срывался четыре раза по вине обоих спортсменов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фергюсон продемонстрировал, как будет избивать Хабиба.

Фото instagram.com/ufc

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