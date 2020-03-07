Катастрофа МН17 на Донбассе: суд до сих пор не знает точное число свидетелей

Украина

Несмотря на то, что рассмотрение уголовного дела по расследованию катастрофы рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года, суд Нидерландов до настоящего времени не знает, сколько людей будут свидетельствовать под присягой.



Об этом заявила судья Йоланда Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel), ответственная за работой со СМИ во время процесса по МН17, в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».



По ее словам, количество свидетелей станет известно только при рассмотрении дела по существу в суде. Вэйннобэл отметила, что есть определенное число анонимных свидетелей, но их количество тоже пока не известно.

«Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие, … до того, как дело поступит в суд», — отметила чиновник.



По ее словам, именно этот судья и будет изучать вопрос и принимать решение: присвоить ли свидетелю статус анонимного свидетеля.

Кроме того, по решению этого судьи, в случае определенных моментов, при опросе свидетеля не смогут присутствовать ни прокуратура, ни защита. Судья и сам может не знать, кем является такой свидетель.



Вэйннобэл также отметила, что в зале суда, где будет слушание, зарезервировано 25 мест для родственников, 15 — для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые могут выступить в суде, заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых.

Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна — там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65. Рядом с залом, где будут проходить слушания, есть еще три других, в которых также можно будет наблюдать за процессом.

Аккредитацию для освещения процесса запросило более 400 представителей СМИ.

Напомним, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского «БУКа» над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые причастны к транспортировке и боевому применению «БУКа», сбившего МН17. Трое из них россияне — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый — украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР». Один из подозреваемых, имя которого неизвестно, изъявил желание участвовать в судебном процессе и хочет, чтобы его защищала нидерландская юридическая фирма.





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