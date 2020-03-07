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Украина

Гончарук после отставки покинул Украину: в сети появилось фото

17:20 7 марта 2020 488
Алексей Гончарук
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук 7 марта покинул территорию страны, вылетев в Лиссабон. Он воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера.

Самолет вылетел в Португалию из аэропорта «Киев» в Жулянах, пишет «Страна».

Почему Гончарук покидает территорию Украины и когда он вернется назад пока неизвестно.

Как писали «ФАКТЫ», 4 марта Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором одобрила отставку Кабмина Гончарука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Алексея Гончарука за время своей работы не показало свою эффективность и результат. По словам Зеленского, нельзя проигрывать, когда в стране намечены глубокие изменения. Ведь в Украине, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения. Поэтому отставка правительства — это реакция на его непрофессионализм и неэффективность.

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