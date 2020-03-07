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Зеленский назвал главную причину смены Кабмина
Ушедшее на днях в отставку правительство Алексея Гончарука, за время работы не показало свою эффективность и результат. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский, объясняя последние кадровые изменения, проголосованные Верховной Радой.
По словам Зеленского, нельзя проигрывать, когда в стране намечены глубокие изменения. Ведь в Украине, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения. Поэтому отставка правительства — это реакция на его непрофессионализм и неэффективность.
При этом глава государства отметил, что курс Украины не меняется в связи с кадровыми перестановками. В стране будут продолжаться реформы, в частности, земельная, реформа банковской сферы, которая не позволит бывшим владельцам возвращать банки. Украина продолжит сотрудничать с Международным валютным фондом.
«Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно», — отметил Владимир Зеленский, говоря о должностях, на которые назначает президент.
Также он отметил, что олигархи не влияют на новое правительство.
«Они (олигархи. — ред.) обладают 70−80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших — мы должны это понимать», — сказал Зеленский.
Напомним, нового премьер-министра Дениса Шмыгаля связывают с именем самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова. Шмыгаль некоторое время работал в компании ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену.
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